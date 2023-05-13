تحويلها من ميكانيكية إلى إلكترونية.. لماذا تطور وزارة النقل اشارات السكك الحديدية؟

تجري وزارة النقل عملية تطوير شاملة لاشارات السكك الحديدية تشمل تحويلها من ميكانيكية إلى إلكترونية.

و يتسأل العديد من الركاب عن سبب هذا التطوير الذي يتسبب في بعض الأوقات في تأخي مواعيد القطارات.



وفي التقرير التالي نستعرض أهم أهداف وفوائد المشروع.

يهدف المشروع إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث.

يؤدي التغيير الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات.

يسهم المشروع فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة.

يسهم أيضا في زيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان.

ويتضمن تحديث نظم الاشارات والاتصالات متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة.

كما يشمل تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

يشمل التطوير نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

من المخطط الانتهاء من مشروع تطوير قطاع بني سويف / اسيوط بالكامل بطول 250 كم في يونيو القادم.