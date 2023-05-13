حالة الطقس في مصر| انخفاض الحرارة اليوم السبت.. وهذه المنطقة تسجل 9 درجات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بيان بـ درجات الحرارة على مدن وعواصم محافظات الجمهورية:

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 29



العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 29



6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 29



بنها الصغرى 18 والعظمى 29



دمنهور الصغرى 17 والعظمى 26



وادى النطرون الصغرى 16 والعظمى 28



كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28



المنصورة الصغرى 17 والعظمى 28



الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 29



شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 29



طنطا الصغرى 18 والعظمى 28



دمياط الصغرى 17 والعظمى 25



بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 24



الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30



السويس الصغرى 18 والعظمى 29



العريش الصغرى 16 والعظمى 24



رفح الصغرى 15 والعظمى 23



رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 31



نخل الصغرى 14 العظمى 29



سانت كاترين الصغرى 09 والعظمى 26



الطور الصغرى 21 والعظمى 31



طابا الصغرى 18 والعظمى 28



شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 32



الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23



العلمين الجديدة الصغرى 16 والعظمى 22



مطروح الصغرى 16 والعظمى 23



السلوم الصغرى 17 والعظمى 24



سيوة الصغرى 15 والعظمى 29



الغردقة الصغرى 21 والعظمى 33



مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 34



شلاتين الصغرى 23 والعظمى 32



حلايب الصغرى 20 والعظمى 30



أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 32



رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 31



الفيوم الصغرى 19 والعظمى 30



بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 30



المنيا الصغرى 17 والعظمى 30



أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31



سوهاج الصغرى 20 والعظمى 33



قنا الصغرى 21 والعظمى 35



الأقصر الصغرى 21 والعظمى 36



أسوان الصغرى 22 والعظمى 38



الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 34



أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 36

