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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في مصر

صدى البلد

أنهى النادي الأهلي مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس أمام الترجي بنتيجة (0-3) حيث سجل بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف وحيد.

ويبدأ الأهلي بشكل سريع التحضير لمواجهة الإياب أمام الترجي الفريق أملًا في التأهل من جديد لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفائز من مواجهتي الأهلي والترجي أمام المتأهل من مباراتي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي
 

يخوض الأهلي مباراته القامة أمام الترجي التونسي على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة 19 مايو 2023.

 

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موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في مصر

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