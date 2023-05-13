وفقا لمشروع القانون.. حالات يمنع فيها توصيل المرافق للمباني المخالفة

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مصير العقارات التي لم تقم بالتصالح، وذلك بعد انتهاء العمل بالقانون، وفقًا للمدد المحددة به، والتي نص عليها مشروع القانون الموجود حاليا داخل مجلس النواب.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء المدد الخاصة بالتصالح، حيث يمكن التصالح على المباني التي بنيت قبل 30 سبتمبر 2022، كما أن مدة التصالح تكون 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويمكن مدها لمدد مماثلة لمدة 3 سنوات على أقصى تقدير وبقرار من الحكومة.

عقوبة رفض التصالح

وقد نص قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على عقوبات العقارات التي لم تقم بالتصالح في المادة 12 من مشروع القانون، والذي نص على عدم توصيل المرافق من كهرباء وغاز ومياه، للعقارات المخالفة التي لم تقم بالتصالح وفقًا لمشروع القانون المنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة.

وحظرت المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالج أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

قطع المرافق عن المباني المخالفة

وبناء على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.