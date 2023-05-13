في عيد ميلاد سمحية توفيق.. المرض داهمها ونجمتان وقفن بجانبها

يحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، والتي ولدت في 13 مايو 1928 في مدينة الفيوم .

سميحة توفيق تنتمي لأسرة فنية، فشقيقها هو الممثل و منفذ المعارك السينمائية الطوخي توفيق، وعمتها من أوائل الممثلات في مصر، وهي سميحة الطوخي.



سميحة توفيق اكتشفها الفنان يوسف وهبي وتميزت في أدوار الإغراء واعتزلت الفن بعد فترة ولكنها عادت مرة أخرى لتعتزل بشكل نهائي عام 1987.

شاركت فى العديد من الافلام، منها هجرة الرسول، بلبل افندي، عصر الحب، وسلطان.. ووقفت امام شكري سرحان في فيلم "ابن النيل" لتؤدي دور المرأة اللعوب بأسلوب الاغراء المدروس، وانطلقت سميحة من هذا الفيلم لتحفر لنفسها مكانا ثابتا في ادوار الاغراء وتشهد فترة الخمسينيات ازدهارا كبيرا في مسيرتها الفنية وبدأت تتريث خطواتها وتنتقي ادوارها.. وذاع صيتها واصبحت من سيدات المجتمع الشهيرات.

تزوجت الفنانة الراحلة سميحة توفيق، بعد ثورة يوليو من أحد الشخصات الهامة وابتعدت عن الفن لفترة، حيث تملك منها المرض لفترة من الزمن، وبعد انفصالها عادت للفن من جديد، وتزوجت من الموسيقار عطية شرارة.



وتعرضت الفنانة سميحة توفيق في حياتها للعديد من الأزمات الصحية كان أولها هو إصابتها بمرض في الكبد، فيما تكفلت "تحية كاريوكا" بعلاجها كاملًا.



وعقب ذلك؛ أصيبت بمرض هشاشة العظام، وقبل وفاتها بعدة سنوات أصيبت بأمراض الشيخوخة، إلا أن الفنانة شادية وقفت بجوارها.

استقر الوضع فى النهاية بالفنانة سميحة توفي توفيق شقة متواضعة بحي السيدة زينب، حتى رحلت سميحة توفيق في 11 أغسطس من العام 2010.