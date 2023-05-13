الفرصة الأخيرة.. كيا سبورتاج 2023 بربع الثمن| اعرف التفاصيل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون غدا الأحد 14 مايو ، ولا نية لمد فترة العمل بالقانون .

كيا سبورتاج موديل 2023

وأعلن مجلس النواب، منذ فترة تعديلات جديدة كانت أبرزها خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وتمت التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

وبالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات مدرجة هي الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة .

كيا سبورتاج موديل 2023

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وتأتى السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها، بعد ان ارتفع سعرها فى السوق المحلى المصرى بشكل كبير ، والذى وصل الى مليون و 500 الف جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2023

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 6.140 دولار، أما الفئة المتوسطة 5.966 دولار ، وتأتى الفئة الاساسية بسعر 5.792 دولار.

ومن المعروف، أن السيارة تضم محرك 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من فئة DSG، ينتج قوة 180 حصان، بفضل احتوائها على محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 54 لتر .