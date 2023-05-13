أخبار الفن : غناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب .. لوسي تكشف سر إعتذارها عن الراقصة والسياسي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.



يحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، والتي ولدت في 13 مايو 1928 في مدينة الفيوم .

سميحة توفيق تنتمي لأسرة فنية، فشقيقها هو الممثل و منفذ المعارك السينمائية الطوخي توفيق، وعمتها من أوائل الممثلات في مصر، وهي سميحة الطوخي.

كشفت الفنانه لوسي عن سر اعتذارها عن تقديم فيلم الراقصة والسياسي ، والذي قامت ببطولته الفنانة القديرة نبيلة عبيد .

وقالت لوسي في تصريحات خاصة لصدي البلد : كنت في سن صغير حين عرض علي فيلم الراقصة والسياسي ، وقد رفضته بسبب احدي المشاهد ، والذي جمع بين البطل والبطلة داخل الاحداث ، فقد وجدت انه جري بالنسبة لي .

أحيا الفنان الكبير عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً فى الساعات الاخيرة من مساء أمس ، فى الجامعة الأمريكية ، وسط حضور جماهيري ضخم .

توفى الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر امس الجمعة ، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً بحسب ماجاء في الانباء الكويتية.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها في احدي الافراح .

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني وترقص مع زوجها حسام حبيب علي اغنيتهما الشهيرة “ كل ما أغني ” ، والتي قام بتقديمها معا قبل زواجهما بفترة .