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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية .. صور

عمرو دياب
عمرو دياب

أحيا الفنان الكبير عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً فى الساعات الاخيرة من مساء أمس ، فى الجامعة الأمريكية ، وسط حضور جماهيري ضخم . 

وخلال الحفل حرص الفنان الكبير عمرو دياب على غناء عدد كبير من أغانيه القديمة على طريقة الميدلي ، كما مازح الجمهور قائلا: نفسي اغني كل الاغاني اللى هتطلبوها بس اتوحدوا على اغاني واحدة ".

سينجل أحدث أغاني عمرو دياب 

وكان قد  طرح عمرو دياب، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سينجل ، عبر المنصات الالكترونية الرقمية. 

سينجل من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، تسجيل اندرو داود وشيري شكري وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أمس أغنية "ماتيجي نفك" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

 

عمرو دياب يتصدر أنغامي

جدير بالذكر أن عمرو دياب تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

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