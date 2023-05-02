أخبار الفن: شيرين فى بروفة حفل روائع الموسيقار محمد الموجي بالرياض .. لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي.

نشرت قناة الوثائقية، البرومو التشويقي للسلسلة الوثائقية أشهر عمليات الهروب، التي يقدّمها النجم العالمي مورجان فريمان ، والمقرر طرحها على القناة خلال الفترة القادمة .

وعلقت القناة على البرومو : انتظروا السلسلة الوثائقية (أشهر عمليات الهروب) مع مورجان فريمان.. قريبًا على قناة الوثائقية.

تنافس عدد من الأعمال السينمائية فى موسم عيد الفطر السينمائي، فى شباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض الإيرادات أمس.

كشفت الفنانة لوسي عن كواليس تعاقدها على مسلسل المداح 3 ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي ، وشارك فى بطولته الفنان حمادة هلال.

وأكدت لوسي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن القائمين على العمل عرضوا عليها فى البداية الدور عبر الهاتف، مؤكدين أن عدد المشاهد ليس كبيرًا، وأنها بمثابة ضيف شرف .

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للمشاركة فى الاحتفالية الخاصة بالموسيقار الراحل محمد الموجي ، والمقرر إقامتها فى المملكة العربية السعودية يوم 4 مايو .

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى البروفة الخاصة بالحفل ، وهي تغني “ أنا قلبي ليك ميال ” ، والتى قامت بغنائها الفنانة الراحلة فايزة أحمد".

يحيى الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا يومى 5 و6 مايو الحالى وذلك ضمن الحفلات التى تقام فى المملكة العربية السعودية وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحددت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفلين حيث تتراوح بين فئة VVIP بـ 1750 ريال سعودي أي ما يعادل 14488 جنيها وفئة VIP بـ 1450 ريال سعودي أي يعادل 12004 جنيها وفئة A بـ 700 ريال سعودي أي يعادل 5795 جنيها وفئة B بـ 480 ريال سعودي أي يعادل 3973 جنيها وفئة C بـ 350 ريال سعودي أي يعادل 2897 جنيها.

أعرب الفنان القدير أشرف عبد الغفور عن إعجابه الشديد بالأدوار التى قدمتها الفنانة سلوي عثمان خلال السنوات الماضية ، وذلك فى أحد البرامج التليفزيونية .

وقال أشرف عبد الغفور: أنا فى حالة إعجاب شديد بالفنانة سلوى عثمان فى السنوات الأخيرة ، فخلال تلك الفترة قدمت أدوارا تشعر وكأنها خليط بين فردوس محمد وعزيزة حلمي ووداد حلمي ودولت أبيض ، فقد أصبحت “ ممثلة جامدة أوي".