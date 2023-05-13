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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإسماعيلي في الدوري

زيزو نجم الزمالك
زيزو نجم الزمالك

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، بشكل كبير على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك محمد عواد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب حمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" للإيقاف، وعمرو السيسي وعمر جابر للإصابة.

ومن المتوقع يدخل الزمالك المباراة بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويدخل الزمالك المباراة متأخرا في جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته والتقدم في مراكز مسابقة الدوري الممتاز.

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