إيمان العاصي تتألق بلوك كاجوال في أحدث ظهور

شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت بجامبسوت كاجوال باللون البيچ، وخطفت الأنظار بجمالها ولاقت تفاعلاً من الجمهور.

خاضت إيمان العاصي السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل “جعفر العمدة”، بدور جديد ومختلف عليها لم تجسده من قبل.

حقق مسلسل “جعفر العمدة” نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من قبل الجمهور وتفاعلا كبيرا، لدرجة توقع الجمهور لأحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”

وتدور أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار صعيدي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفي ابنه بطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا، ويضطر للكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا.