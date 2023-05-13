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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سعد : رفع 750 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات بحى غرب ومراكز أسيوط

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تم رفع 750 طن مخلفات صلبة ضمن عدة حملات للنظافة والتجميل بحى غرب ومراكز ساحل سليم وابنوب والفتح والبدارى وصدفا واسيوط ، ضمن الحملات المستمرة واليومية وذلك للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ولفت إلى استمرار حملات النظافة والتجميل بقري ومراكز المحافظة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتعظيم الاستفادة منها حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وفقاً للامكانات المتاحة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

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وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم وابنوب والفتح والبداري وصدفا وأسيوط وحى غرب برفع 750 طن مخلفات من أماكن وصناديق التجميع المنتشرة بالشوارع والميادين فضلاً عن شفط وكنس الأتربة من جوانب الشوارع عن طريق سيارات الكنس الآلي وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتجميل الارصفة والميادين وذلك خلال حملات نظافة على مدار يوم واحد وذلك تحت إشراف ومتابعة عيون ابراهيم رئيس حى غرب و اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة البدارى وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة ابنوب ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وحسني درويش رئيس مركز أسيوط وعبد الرؤوق النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

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