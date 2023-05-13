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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الأولي.. القوات الأوكرانية توجه ضربات باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تنفذ الضربات الأولى باستخدام صواريخ

كشف المكتب التمثيلي لجمهورية لوجانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عن تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، في 12 مايو، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو".

وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوجانسك".

في البداية، ذكر المكتب أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام "جروم" الأوكراني.

يشار إلى أنه في اليوم السابق، دوى انفجاران في لوغانسك في المساء، حوالي الساعة 18:30، وكانت الضربات موجهة على منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام".

وتم العثور على حطام "ADM-160B" في وسط المدينة، حيث يستخدم هذا الصاروخ كهدف كاذب.

خلال القصف، أصيب ستة أطفال، والنائب في الدوما فيكتور فودولاتسكي عندما كان يساعد الناس الذين كانوا تحت الأنقاض.

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