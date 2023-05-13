بحوزته 18 بندقية آلية و9 خرطوش.. سقوط تاجر سلاح في سوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومُتجرى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص).

وفي هذا الإطار رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى) ومديرية أمن سوهاج نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" وقيامه بتخزين كمية من الأسلحة النارية بمسكنه تمهيداً لترويجها على عملائه بنطاق محافظة سوهاج .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه ، وعُثر بحوزته على (18 بندقية آلية – 9 بندقية خرطوش – 73 خزينة لبندقية آلية – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.