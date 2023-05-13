عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: ملتقى توظيف يوفر 6 ألاف فرصة عمل لشباب أسيوط

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت ،عن افتتاح ملتقى توظيف للشباب بالمحافظة بعد غد الاثنين، في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع  "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومحافظة اسيوط ،ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وأوضح علي سيد مصطفى  مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط أن المديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت 6 ألاف فرصة عمل على  الوظائف التالية:١. قطاع السياحة والفنادق (عضو فريق - كاشير - ستيورد)..٢. القطاع الخدمي (سائقين - مسؤولين تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات)..٣. القطاع الصناعي (عمال إنتاج - فنين صيانة - فنى لحام - براد)..٤. القطاع الزراعي (مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين)..٥. قطاع الاغذية (عضو فريق - عامل إنتاج - مساعد إنتاج -  عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات)..٦. قطاع الملابس (عمال إنتاج – عمال مكواه)..٧. قطاع الدهانات (مسؤول مبيعات)..٨. قطاع الاستثمار العقاري (إشراف – أمن – عمال نظافة)

وقال مدير المديرية ان بعض الشركات المشاركة بالملتقى تقدم مزايا مختلفة منها تأمين صحي،و بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال،و بدل وجبة، وغيرها من المزايا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

مسئول اسرائيلي يكشف عن أعداد الصواريخ المملوكة لـ الجهاد الإسلامي

وزارة السياحة تشارك في احتفالية تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد للقاهرة

لحظة إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية| فيديو

قوى عاملة سوهاج تستكمل حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى

على الحدود الأوكرانية .. تحطم مروحية عسكرية روسية

وزير المالية : نتطلع لأول إصدار من سندات الباندا باليوان الصينى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسول ومرهق.. تناول هذه الأطعمة يحارب التعب المزمن

بنام في الشارع ومحدش راضي يشغلني.. مأساة شاب نشأ في ملجأ أيتام طنطا

لا يحترم الخصوصية.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية|احذر التعامل معها

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

فيديو

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ