القوى العاملة: ندوة لتوعية عمال المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بحقوقهم وواجباتهم

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية مشتركة بين إدارة الرعاية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمبنى مجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمشاركة 32 عاملا وعاملة من 24 شركة من شركات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والاهتمام بتمكين المرأة و ذوي الهمم ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المديرية قامت بتنظيم ندوة توعية وتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية، وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وجميع الحقوق والواجبات المترتبة على تطبيقها داخل المنشآت، وذلك بمبنى مجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بحضور اللواء علاء المالكي، مدير عام المنطقة الصناعية بالجنوب، واللواء طارق حرفوش، مدير مكتب المستثمرين، ومحمود السقا، وكيل المديرية، والكيميائية السيدة إسماعيل، مدير مكتب بورسعيد، ونادية وليم، مفتشة مكتب بورسعيد، وأحمد أبو المعاطي، مدير مكتب علاقات العمل بورسعيد، ودعاء حمدي، مفتشة العلاقات.

وتم خلال الندوة عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالمنطقة الصناعية، وجهود الشباب الواعدة والأنشطة الاقتصادية ومدى تنوعها.

وتناول الفيلم جميع شركات المنطقة وعدد عمالها وأنشطتها.

وشرح اللواء علاء المالكي نظام العمل والتحول الرقمي، وكيفية الحصول على جميع بيانات وملفات المستثمرين من خلال الأرشيف الإلكتروني.

وأشاد مدير المديرية بالجهد المبذول في مجال التحول الرقمي بالمنطقة، ومستوى التطور الإلكتروني المواكب لمتطلبات زيادة الاستثمار بالمنطقة.

وأكد أن رسالة وزارة القوى العاملة هي التوعية والتوجيه والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال من أجل الاستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن أجل زيادة الإنتاج.

ونوه إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، كما أن العمال هم جنود التنمية، ومن ثوابت الدولة المصرية حماية ورعاية العمال وتوعيتهم بالحقوق والواجبات.

وأفاد بأن السلامة منهج حياة، وأكد أهمية تطبيق مفهوم السلامة في جميع المنشآت حفاظا على جميع العاملين من مخاطر بيئة العمل المحيطة بهم .

وأشار إلى خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، ما يعزز جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج و يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، كما تم الرد على جميع استفسارات المشاركين.

وقال مدير المديرية إن الندوة تناولت المحاضرة الأولى منها استعراض إجراءات التفتيش طبقا لقوائم المراجعة والأخطاء الشائعة ودليل الحقوق والواجبات، مع شرح لائحة تشغيل النساء، وأهمية تحديثها بما ورد بقانون الطفل 126 لسنة 2008، والتوعية بالقرارات 43 و44 لسنة 2021، وأهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضدها، وتوضيح أهمية الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتم توزيع نسخ ورقية من قوائم المراجعة على جميع مسئولي الشركات، وإقامة ورشة عمل تفاعلية تم من خلالها مناقشة جوانب عديدة في قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

قدمت المحاضرة لمياء محمود، مديرة إدارة الرعاية، فيما ألقت المحاضرة الثانية الكيميائية فاطمة الصياد، مفتشة مكتب بورسعيد، تحت إشراف الكيميائية إيمان مسعد، مدير إدارة السلامة، حول أهداف السلامة وخطة الطوارئ والإخلاء.

وأوضحت الغرض من خطة الطوارئ وأهدافها، وأهمية الحفاظ على العمال والمنشآت بإعداد خطة طوارئ توضح فيها كيفية إخلاء العمال من المكان أثناء حدوث الكوارث حفاظا على حياتهم وحفاظا على المنشأة ورأس المال، وذلك إيمانا بدور السلامة في سير العملية الإنتاجية وزيادة الدخل وتقليل الحوادث والإصابات.