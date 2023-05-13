100 نفر بالدار وين نروح .. سيدة فلسطينية تستغيث عقب قصف منزلها| فيديو

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، شريط فيديو لحزن سيدة فلسطينية عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلها في قطاع غزة.

وظهرت السيدة الفلسطينية وهي تطلب المساعدة وتقول: "فيها ١٠٠ نفر الدار يما، وين نروح بس كلنا فداء فلسطين والقدس".

ومن ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخزون الوقود في القطاع اللازم لتوفير الكهرباء، اقترب من الانتهاء، بفعل الحصار الإسرائيلي.

ومن ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخزون الوقود في القطاع اللازم لتوفير الكهرباء، اقترب من الانتهاء، بفعل الحصار الإسرائيلي.



وحذرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم السبت، من توقف محطة التوليد الوحيدة في القطاع خلال الساعات المقبلة، بسبب منع إدخال الوقود اللازم لتشغيلها، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة الثلاثاء الماضي.