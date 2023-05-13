تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. غياب راشفورد

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد، إياب ماركوس راشفورد للإصابة، حيث يلعب “الشياطين الحمر بـ :

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال

وتُقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه ليفربول.