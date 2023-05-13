محافظ مطروح يشدد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل صناعة السياحة وتعظيم دورها

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية الذى تنظمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال شهر سبتمبر القادم.



جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدى الأول إستعدادا لإقامة المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية الذى تنظمه محافظة جنوب سيناء بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتوره غاده شلبي نائب وزير السياحه،. المهندس عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة وسميح عامر مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية، ونائبى محافظى الوادى الجديد والجيزة.



وشدد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل صناعة السياحة وتعظيم دورها الإقتصادي وإستدامتها وأهمية الحفاظ على بيئة متوازنة، مع تبادل الخبرات فى إطار تعزيز جهود الإستغلال الأمثل للموارد والامكانيات والثروات خاصة مع ما يميز مصرنا الحبيبة في كافة أقاليمها وبما يتوافق مع جهود الدولة في تعظيم الاستفادة والعائد منها خاصة مع التنوع السياحى ومنه السياحة العلاجية.



واشار إلى الإهتمام الكبير من القيادة السياسية المصرية بواحة واحة سيوة بمحافظة مطروح، مع التنوع السياحى بها سواء سياحة علاجية أوبيئية وترفيهية وتاريخية من كافة العصور... تجذب السائحين من معظم دول العالم.

واوضح أن السياحة العلاجية كان لها النصيب الأكبر بما حبا الله سيوة من إمكانات علاجية مع رحلات الاستشفاء فى البحيرات والعيون الكبريتية أوالدفن فى الملح والرمل والاستشفاء بكهوف الملح بالاضافة الى ما تضمه سيوة بنحو 220 عينا كبريتية طبيعية وغيرها من مصادر علاجية متنوعة تكتشف يوما بعد يوم.