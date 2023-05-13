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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يشيد بجهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة بالقمح

صومعة الشمامة
صومعة الشمامة

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة خاصة بالقمح كمنتج استراتيجي مع الأحداث العالمية، والتيسير على المزارعين وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

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وشدد على ضرورة توضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التي ستعود على المواطن والصالح العام من خلال توفير رغيف الخبز، مع الحصول على التصريح بنقل القمح للسيارات خلال الانتقالات والتيسير على الموردين،
ووجه لمديرية الزراعة بضرورة توعية المواطنين بعدم التسرع في الحصاد حفاظا على محزون القمح من الرطوبة، وأهمية توعية المزارعين بالتيسيرات التي تقدمها الدولة مع الالتزام بتوريد الكميات المتاحة.


وقال محافظ مطروح إن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة هذا العام تقدر بمساحة ١٥٢٦٠ فدانا، مروية بقري بنجر الحمام.

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