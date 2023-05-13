نجم الزمالك ينفي توقيعه لنادي بيراميدز

كشف طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة توقيع سيف فاروق جعفر، نجم القلعة البيضاء لصالح لنادي بيراميدز.

وكتب طارق السيد عبر صفحته على موقع "فيس بوك":"سيف جعفر ينفي توقيعه لنادي بيراميدز والأولوية ل الزمالك".

طارق السيد

موعد نهاية عقد نجم الزمالك

وينتهي عقد سيف جعفر مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

في سياق آخر، يحل فريق الزمالك، بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ضيفا على نظيره الإسماعيلي، في المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة متأخرا في جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته والتقدم في مراكز مسابقة الدوري الممتاز.