بفستان مجسم.. رزان مغربي تبرز رشاقتها في أحدث جلسة تصوير لها|شاهد

نشرت النجمة رزان مغربي صوراً جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة النجمة رزان مغربي

وظهرت رزان مغربي بفستان طويل باللونين الأحمر والذهبي بتصميم الكب وبدون أكمام، وبتصميم مجسم يبرز من نحافتها، وقوامها الممشوق، ونسقت معه حقيبة جلد لامعة باللون الذهبي .

وجاء فستان رزان مغربي من تصميم المصري أحمد عبدالله، وبتصميم Diamonds من منطقة الصدر.

رزان مغربي

وتركت رزان مغربي شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة ويفي أاسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

رزان مغربي

واختارت رزان مغربي المكياج فكان اللمسات الناعمة من المكياج، الكحل باللون الأسود، مع الماسكرا، والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية، مع أحمر شفاه باللون الكشميري.

رزان مغربي

ونسقت رزان مغربي مجوهرات لافتة، فقامت باختيار قرطين ناعمين وخاتم ناعم باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.