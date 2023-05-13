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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك أمام الاسماعيلي

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت،  باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر  ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

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