الأخضر .. زي الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري الليلة

تقرر خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته اليوم أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز بالزي الأخضر البديل.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.