لحظة تدمير طيران الاحتلال لمنزل عائلة فلسطينية في بيت حانون| فيديو

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم السبت، فيديو يوثق لحظة قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا يعود لعائلة الشنباري في بيت حانون شمال قطاع غزة.



ويظهر الفيديو طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهي تستهدف بصاروخ منزل العائلة الفلسطينية بقطاع غزة، أعقب ذلك سقوطه كليا وتدميره.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل الفلسطينيين والمستشفيات أيضاً في غزة، حيث أن هناك بيوت اشتعلت وأطفال في حالة هلع ومنازل محيت في ثوان بسبب هذا القصف الإسرائيلي الغاشم.

يذكر أن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي، بغلت 33 شهيداً (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، وأكثر من 150 جريحا.، في المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل حيث تسببت في دمار بعض المنازل وأدت إلي مقتل إسرائيلي.



