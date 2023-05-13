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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تبرعوا بملابسي .. وصية طفلة فلسطينية بعد قصف غزة

القصف على غزة
القصف على غزة

نشرت جريدة صوت الأزهر، رسالة مكتوبة من فلسطينية نشرت وصيتها تزامنا مع تصاعد القصف الوحشى للاحتلال الصهيونى على قطاع غزة.

وقالت الطفلة الفلسطينية في وصيتها المكتوبة:

(مرحبا، أنا هيا ، وسأكتب وصيتي الآن، نقودي 45 شيكلا لماما و5 لزينة و5 لهاشم و5 لتيتا و5 لخالتو هبة، و5 لخالتو مريم و5 لخالو عبود و5 لخالد وسارة).

وتابعت في رسالتها (ألعالب وجميع أغراضي لصديقاتي زينة وريما ومنة وأمل، وملابسي لبنات عمي وإذا تبقى شئ فتبرعوا به، وأحذيتي تبرعوا بها للفقراء والمساكين بعد غسلها طبعا، واكسسواراتي لبنات عمي وسارة وبنت خالتي هبة.

وفي وقت سابق، أدان الأزهر الشريف ويستنكر بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإرهابي الهمجي على مدينة نابلس الفلسطينية؛ الذي أسفر عن وقوع عشرة شهداء من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مئة.

وأكد الأزهر أن هذا التصعيد وما أدَّى إليه من سفك الدماء الفلسطينية الطاهرة البريئة لهو حلقةٌ في سلسلة جرائم إرهاب الصهاينة في حق الإنسانية جمعاء، ودليل واضح على تجرد جنود هذا الكيان من كل معاني الرحمة والخُلُق والضمير، وهو دليل على إدانة الصمت الدولي وتشجيع المحتل الغاشم على مواصلة جرائمه المنكرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن قوات الاحتلال الغاشمة لا تأبه بالقوانين الدولية ولا القيم الإنسانية، وما زالت مستمرة في استلاب حقوق أصحاب الأرض وأبناء الوطن وحماة المقدسات الفلسطينيَّة والعربية والإسلامية.

هذا ولا يألو الأزهر جهدًا في دعوة العرب والمسلمين وأصحاب الضمائر الحية للوقوف صفًّا واحدًا ضد هذا الإجرام السافر، واتخاذ موقف قوة موحد في وجه هذا العدو الصهيوني الذي دأب على قتل الشهداء من الرجال والأطفال والنساء، وشرد العائلات الفلسطينية، وهجَّرهم من منازلهم، واستوطن أراضيهم، وسرق ممتلكاتهم، ليخرج للعالم نَبتَه الخبيث.

كما يتقدَّم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة في شهداء العرب والمسلمين والإنسانية وفلسطين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزقنا -نحن المسلمين والعرب وأهالي الشهداء- الصبر على البلاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحرِّر فلسطين والمسجد الأقصى من طغيان هذا العدو الصهيوني الغاشم.

الأزهر فلسطينية رسالة مكتوبة غزة القصف الطفلة الفلسطينية

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