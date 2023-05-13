عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبهجة ولافتة .. ياسمين صبري تسحر عيون جمهورها بإطلالتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، أنظار جمهورها ومتابعيها، فى أحدث جلسة تصوير خصعت لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة مرتدية فستان دون أكمام باللون الفوشيا، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على الألوان الناعمة التي تبرز جمالها، كما اختارت أن تترك شعرها البني منسدلا بين كتفيها . 


ومن ناحية أخري، تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب 5 سنوات بـ فيلم يحمل اسم أبو النسب بالتعاون مع الفنان محمد إمام، الذي يُعد التعاون الثالث بينهما بعد نجاحهما بـ فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018، وأكدت ياسمين صبري في تصريحات تليفزيونية سابقة أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم أبو النسب، وأحدهما أكشن ومن المقرر طرحه في الصيف.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشاركها في بطولته، دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

IMG_٢٠٢٣٠٥١٣_١٩١٣٤١
IMG_٢٠٢٣٠٥١٣_١٩١٣٤١
إطلالة ساحرة احدث جلسة تصوير الفنانة ياسمين صبري اللون الفوشيا تبرز جمالها فيلم ليلة هنا وسرور مسلسل فرصة تانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

خسارة صعبة | استقالة مدرب الترجي بعد ثلاثية الأهلي

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يسجل الهدف الأول فى شباك الزمالك بالدوري

تشيلسي يتعادل مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

مصر تتهيأ لاستقبال حدث سياسي هام غدا.. ماذا يحدث؟

48 ساعة فقط .. الانتهاء من التقديم في أراضي "مسكن" بالمدن الجديدة الثلاثاء

مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

مذكرة تفاهم .. تسجيل وتداول المستحضرات المصرية بـ سوق الدواء في زيمبابوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سبرينج رول بالدجاج|بأسهل الخطوات

احترس | فحص طبي يصيبك بـ السرطان .. تعرف عليه

طبيب يفجر مفاجأة عن علاقة الوسواس القهري بالأمراض الباطنية والصدرية|تفاصيل

بفستان مجسم.. رزان مغربي تبرز رشاقتها في أحدث جلسة تصوير لها|شاهد

فيديو

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ