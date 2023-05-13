حريق يلتهم مخزن مستلزمات مستوصف صحي في أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم السبت، على حريق في مخزن مستلزمات داخل مستوصف الصحي بمنطقة الحمراء بحى شرق مدينة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بمخزن تابع لمستوصف صحي بمنطقة الحمراء.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والانقاذ السريع والحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في مخزن مستلزمات بالمستوصف الصحى بمنطقة الحمراء بحى شرق وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة عليه قبل الامتداد للمنازل المجاورة.

تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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