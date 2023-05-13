عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم مخزن مستلزمات مستوصف صحي في أسيوط

حريق بالمستوصف الصحي
حريق بالمستوصف الصحي بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، اليوم السبت، على حريق في مخزن مستلزمات داخل مستوصف الصحي بمنطقة الحمراء بحى شرق  مدينة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بمخزن تابع لمستوصف صحي بمنطقة الحمراء. 

نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بأسيوط

انتشال جثة شاب غرق في الترعة الإبراهيمية بأسيوط

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والانقاذ السريع والحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في مخزن مستلزمات  بالمستوصف  الصحى بمنطقة الحمراء بحى شرق وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة عليه قبل الامتداد للمنازل المجاورة.

تم تحرير  المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

IMG-20230513-WA0055
IMG-20230513-WA0055
IMG-20230513-WA0056
IMG-20230513-WA0056
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط اندلاع حريق بأسيوط حريق بأسيوط حريق مستوصف صحي بأسيوط حي شرق أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

موضوعات متعلقة

بسبب رفضها معاشرته.. الإعدام شنقا لعامل قتل زوجته بأسيوط

نصاب واسمه «عباده»| ضحية لشاب على فيس بوك: أوهمني بامتلاكه مركز تخسيس.. وأرسلت له صوري فطلب 4000 جنيه لعدم نشرها

ترشيحاتنا

حملوه على الأعناق ومنحوه الدكتوراه الفخرية.. القصة الكاملة لزيارة أسامة الأزهري إلى أندونيسيا

الزوج الصالح رزق.. اعرفي صفاته وكيفية اختياره

محدش دخل السجن ظلم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء | شاهد

الشعبة العامة للمصوغات: إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك يخلق توازنًا في الأسعار

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة جهود المملكة في سوريا

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

طريقة عمل سبرينج رول بالدجاج|بأسهل الخطوات

احترس | فحص طبي يصيبك بـ السرطان .. تعرف عليه

فيديو

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ