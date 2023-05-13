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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تجهّز مفاجأة سارة | الزراعة تستعد لـ عيد الأضحى بأسعار مخفضة .. وعرض الـ30% على اللحوم البلدي بالمنافذ

صدى البلد

مستشار وزير الزراعة: 

طرح الأضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين خلال أيام

إقامة معرض خير مزارعنا لأهالينا بالمتحف الزراعى استعدادا لعيد الأضحى

متحدث الزراعة:

 طرح لحوم بتخفيضات تصل لـ 30% بمنافذنا استعدادا للعيد

تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى 2023 من خلال عدة خطوات وإجراءات استباقية قبل الموسم ، من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة،  كذلك الكثير من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة.

طرح اللحوم

وكشف أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة عن استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك،  حيث يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية،  وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق.

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات لـ  صدى البلد ، أن هناك العديد من الدول التى تم الإتفاق معها من أجل استيراد لحوم حية ومجمدة أو مبردة قبل الموسم بـ 6 أشهر منعًا لتأخير اللحوم عن الأسواق خاصًة فى ظل ارتباك حركة النقل والشحن ، لطرحها أمام المواطنين قبل عيد الأضحى 2023.

وأكد "مستشار وزير الزراعة " أنه لن تكون هناك أزمة في اللحوم في مصر بسبب الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتأمين غذاء المصريين على الرغم من الأزمات العالمية التي تضرب العالم .

لحوم الوزارة متميزة

وأضاف أن لحوم وأضاحي وزارة الزراعة تتميز عن اللحوم في الأسواق بالخارج ليس فقط في الأسعار ، ولكن أيضًا من حيثُ الجودة والرقابة لإن سواء اللحوم الحمراء أو الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة فإنها من ماشية تربت في مزارع قطاع الإنتاج بالوزارة .

معرض خير مزارعنا لأهالينا

وأشار أحمد إبراهيم إلي أنه سيتم طرح الأضاحى خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم أى أنه خلال أيام ، منوهًا إلى أنه سيقام معرض سلع بالمتحف الزراعى "خير مزارعنا لأهالينا " ، وذلك على هامش معرض زهور الربيع .

ولفت إلى أنه سيتم طرح جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30 % ، وذلك لاستقبال عيد الأضحى

وفى نفس السياق،  كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل استعدادات الوزارة لطرح الأضاحي الحية واللحوم في منافذها، للتخفيف على المواطنين، وبما يناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.

وقال الدكتور محمد القرش، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة ستعمل على طرح منتجات متنوعة، من الأضاحي الحية واللحوم، ومن بينها لحوم الضأن والأبقار والماشية المحلية والمستوردة داخل منافذ الوزارة.

وأكد على اهتمام الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين، وزيادة الطرح في الأسواق، داخل معارض وشوادر مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، مؤكدًا أن اللحوم ستكون بأسعار مناسبة، وبتخفيضات تصل من 20 إلى 30% بجميع المنتجات.

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