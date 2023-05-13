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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحث صيغة سلام .. زيلينسكي يكشف تفاصيل لقائه مع بابا الفاتيكان

زيلينسكي وبابا الفاتيكان
زيلينسكي وبابا الفاتيكان

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت،  تفاصيل لقائه ببابا الفاتيكان فرنسيس الثاني في إطار زيارته إلى روما.

وقال زيلينسكي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" "أنا ممتن لاهتمامه الشخصي بمأساة ملايين الأوكرانيين. تحدثت عن عشرات الآلاف من الأطفال النازحين. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى ديارهم".

وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، طلبت إدانة الجرائم في أوكرانيا. لأنه لا يمكن أن يكون هناك مساواة بين الضحية والمعتدي. تحدثت أيضًا عن صيغة السلام لدينا باعتبارها الخطوة الفعالة الوحيدة لتحقيق السلام العادل".

وقال الفاتيكان في أواخر أبريل إن الكرسي الرسولي يشارك في مهمة سلام لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

وقبل لقاء البابا فرنسيس، التقى زيلينسكي في وقت سابق بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قبل أن يتوجه إلى الفاتيكان.

زيلينسكي بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني روما الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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