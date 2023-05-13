بايدن: المحادثات مع الكونجرس لرفع حد ديون الحكومة تسير على قدم وساق

قال الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم السبت، إن المحادثات مع الكونجرس بشأن رفع حد ديون الحكومة الأمريكية تسير على قدم وساق وسيُعرف المزيد عن التقدم المحرز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة 'أعتقد أنهم يتحركون على قدم وساق ، ومن الصعب تحديد ذلك. لم نصل إلى نقطة الأزمة بعد.

واضاف 'سنعرف المزيد في اليومين المقبلين'.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات.

وألغى القادة اجتماعا كان مقررا يوم الجمعة للسماح للموظفين بمواصلة المناقشات.

أفادت وكالة رويترز أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الفيدرالي مع محادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب حدوث زحف كارثي للتخلف عن السداد.

تقول وزارة الخزانة إنها قد تنفد من المال بحلول الأول من يونيو ما لم يرفع المشرعون سقف ديون البلاد.