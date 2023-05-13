مش بشبه نفسي بـ عادل إمام.. مصطفى خاطر يرد على انتقادات مسرح مصر

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تحدث النجم مصطفى خاطر ؛ خلال ندوته في موقع صدى البلد عن الانتقادات التي كانت توجه لنجوم مسرح مصر.

وقال مصطفى خاطر :" أي شئ معرض للانتقاد ؛ الزعيم عادل إمام كان يتم انتقاده وهو مقدم افلام مكسرة الدنيا ".

اضاف:" مش بشبه نفسي بعادل إمام ؛ ولكن اتحدث عن التجربة عموما ".

تابع :" نجوم مسرح مصر ناجحين وشغالين دلوقتي في السوق وكل اللي علي السوشيال ميديا غير حقيقي ".

مصطفى خاطر والغناء :

كشف النجم مصطفي خاطر حقيقة اتجاهه للغناء بعد تقديم بعض الاغاني في اعماله.

وقال مصطفى خاطر خلال ندوته في موقع صدى البلد:" لو حاجة اتعرضت عليا اغنيها داخل عمل فني لي وفي الاطار معنديش مشكلة".

تابع :" ولكن لو على قيامي بالغناء ونزول اغاني لي خارج ذلك الإطار بالطبع لن افعل ذلك فأنا صوتي وحش ".



مصطفى خاطر:

كشف النجم مصطفى خاطر عن شخص توقع نجاح فرقة مسرح مصر قبل الشهرة .

وقال مصطفى خاطر :" كان هناك احد اصدقائي توقع لنا النجاح وكان يجلس معنا على المقهى ويدفع لنا ثمن الأكل والمشاريب ".

تابع :" كان له وجهة نظر فينا إحنا مكناش شايفنها ولكن بعد النجاح بقينا إحنا اللي بنصرف عليه".

مسلسل البيت بيتي :



كشف النجم مصطفى خاطر حقيقة عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي خلال هذه الايام .

وقال مصطفى خاطر في تصريح خاص لصدى البلد :" انه بالفعل بدأ التحضير للجزء الثاني من

مسلسل البيت بيتي وسيبدأ تصوير فيه بنهاية شهر مايو ".



مصطفي خاطر:

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، الفنان مصطفى خاطر، عبر برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد.

ورد الفنان مصطفى خاطر، باجابة مفاجئة على سؤال عن موقفه حال تلقيه عروض لـ3 أدوار في أعمال فنية مختلفة مسرح أو سينما أو منصات فأيهما يختار.



وقال ،الفنان مصطفى خاطر: غالبا هيوافق اعملهم مع بعض"، مضيفا ان تفضيله تقديم عمل عبر منصة الكترونية، مقارنة بالسينما والمسرح، لأن المنصة تزداد نجاحا والإقبال عليها في ازدياد والمستقبل لها لذلك يركز عليها .

ولفت الفنان مصطفى خاطر، إلى أن المسرح مختلف عن المسلسل، حيث الأول يمكن فيه الارتجال أما المسلسل غير مسموح من قبل المخرج أو المؤلف، موضحا أن الارتجال يكون في حدود المعقول وما ينفع قوله.

واستطرد أنه فنان كوميدي وهذا تصنيفه في الساحة والناس تعرفت عليه من المسرح، موضحا أن الفنان الكوميدي يكون ذكيا مثل عادل إمام، الذي قدم كل أنواع الفن.