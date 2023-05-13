استعدادات جامعة الأزهر لامتحانات نهاية العام.. مرحلة الاختبارات الإلكترونية

اقتربت كليات جامعة الأزهر على انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الحالي 2022-2023، وتزامنا مع اقتراب امتحانات نهاية العام، والتي ستبدأ تحريريا في أوائل يونيو المقبل، أنهت كليات جامعة الأزهر استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على آخر استعدادات كليات جامعة الأزهر لامتحانات نهاية العام.



أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه نواب رئيس الجامعة وعدد من مسئولي وحدة النظم والتحول الرقمي، معامل الاختبارات الإلكترونية بفرعي: البنين، والبنات؛ للاطمئنان على تجهيزاتها ضمن استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وبحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، مع السادة نواب رئيس الجامعة، والأمين العام؛ ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

أكد المجتمعون على ضرورة التزام الكليات بتطبيق الضوابط وإعلان الجداول، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بأن تكون الأسئلة مما تم شرحه، وتهيئة المناخ الملائم للامتحانات.



اختبارات القرآن الإلكترونية



وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن تفاصيل وضوابط عقد امتحانات القرآن الكريم بالكليات.



وقال رئيس جامعة الأزهر، إنه سوف يتم امتحان القرآن الكريم في جميع الكليات عن طريق الكمبيوتر «اختبار موثق بالصوت والصورة».

وأشار إلى أن الاختبار سوف يكون في المقرر الخاص بكل كلية وكل فرقة دراسية، مؤكدًا أن الأسئلة متدرجة لجميع الطلاب والطالبات من خلال بنك أسئلة تم إعداده وتجهيزه من خلال أساتذة الجامعة الأكفاء في الكليات الشرعية.

اختبارات القرآن الشفهية

وفي إطار استعدادات أعمال الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، ترأس الدكتور جمال الهواري، وكيل كلية التربية بنين بالقاهرة، الاجتماع الدوري لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على العملية الامتحانية.

وأكد الهواري، على ضرورة المحافظة على نظام الامتحانات وخاصة في اختبارات القرآن الكريم الشفهية والتي تحتاج إلى مجموعة من التدابير والإجراءات الإضافية.

وخلال اللقاء أكد الهواري، على المتابعة اللحظية للتجهيز والاستعداد للامتحانات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم العمل على توفير الحل المناسب لها على الفور من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.



الاختبارات الإلكترونية

وقدّمت وحدة نظم المعلومات بكلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور مصطفى محمود مدير وحدة نظم المعلومات بالكلية، ورشة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس المشاركين في لجان الاختبارات الإلكترونية للقرآن الكريم، والمقرر انعقادها بداية من الأحد القادم 14 مايو 2023م.

واستهدفت ورشة العمل تمكين أعضاء اللجان من التعامل مع البرنامج الإلكتروني المقرر استخدامه، مع بيان المشكلات التي قد تطرأ أثناء سير العملية الاختبارية ، وكيفية رصد الدرجات والتسجيل بالصوت والصورة على الحاسب.



بدوره أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بمجمع كنترولات كلية التربية ، منوها أنه يعد نموذجا فريدا بين الجامعات المصرية، ونقلة نوعية في مواكبة التحول الرقمي وضبط العملية الامتحانية بما يحفظ حقوق الطلاب.

ويرتبط المجمع بشبكة إلكترونية على مستوى عال من الدقة والسرعة الفائقة، حيث تم تطويره ورفع كفاءته وفق أحدث الأساليب الهندسية والتقنية؛ لتسهيل عملية رصد وإخراج نتائج العملية الامتحانية وما يتعلق بها في أدق صورة.

ويضم مجمع الكنترولات بين جنباته ستة كنترولات فرعية وهي كنترولات الفرقة الأولى، والثانية والثالثة، والرابعة، وكنترول الدراسات العليا، بالإضافة للكنترول المركزي. وتعمل جميعها وفق أحدث شبكات الاتصال والبرامج والخوادم المتصلة بشبكات الإنترنت والشبكات الداخلية لجمع وتنظيم البيانات.



كما تم تنفيذ ورشة عمل، بقاعة اجتماعات قسم علم النفس التعليمي والإحصاء التربوي حول استخدام برامج التصحيح الآلي لاختبارات Bubble Sheet.



تعليمات الامتحانات

ونبهت جامعة الأزهر، على جميع الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالضوابط الامتحانية الآتية:

1- التزام الطلاب بالحضور في الموعد المعلن من الكلية وفقًا لجداول الامتحانات التحريرية والشفهية والعملية ويحظر على الطلاب دخول اللجنة بعد موعد بدء الامتحان.

2- يُحظر اصطحاب التليفون المحمول، أو الساعات الذكية أو الكتب أو المذكرات أو أي شيء يثير شبهه في لجان الامتحان.

3- لا يُسمح للطلاب بالدخول إلى قاعة الامتحان إلا بموجب إبراز تحقيق الشخصية.

4- يمنع الطالب من الدخول إلى لجنة الامتحان بعد بداية الوقت, ومغادرتها إلا بعد مرور نصف الوقت.

5- تُعقد امتحانات الطلاب ذوي الهمم بالدور الأرضي, مع مراعاة وجود مسافات كافية بين أماكن الجلوس وممرات متسعة على الجوانب تسمح بالمرور بينهما.

6- تُعقد لجان الطلاب كرِيمِي البصر بالكليات النظرية، ويُشترط في المرافقين لهم ألا يكونوا من الحاصلين على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية العامة أو الثانوية الفنية (تجارية ــ صناعية ــ زراعية).

7- بالنسبة للمواد الممتحنة إلكترونيًا, يَحرص الطلاب على مراعاة خلو الورقة الامتحانية من الأخطاء والاختيارات المتكررة أو المتشابهة لضمان دقة النتائج.

8- تَقتصر لجان المستشفيات- شفى الله الجميع- على المستشفيات الجامعية، أو الحكومية لحالات الجراحة، أو الولادة أو الحوادث أو الإصابات المفاجـئة أو الأمراض المزمنة وتكون بموافقة مسبقة من عميد الكلية ورئيس عام الامتحان بها بعد استيفاء الإجراءات الطبية.

9- السماح للطلاب الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات دراسية بأداء الامتحان, على أن يتم حجب إعلان نتائجهم لحين سداد ما عليهم من مستحقات.

10- يحق للطالب التقدم بتظلم لشئون الطلاب بعد مرور 14 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.