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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مسجدًا ومعملًا للحاسب الآلي بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

صدى البلد

افتتح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ أعمال التطوير والتجديد والإنشاءات الجديدة وذلك بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة.

 

وشملت افتتاح مسجد الكلية؛ بهدف أداء الصلوات، وتدريب الطلاب على الخطابة، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعطة الحسنة، إضافة إلى افتتاح استوديو مجهز لتدريب وتأهيل وصقل مهارات خريجي الكلية من الطلاب على الخطابة والحوار والرأي والرأي الآخر؛ انطلاقًا من منهج الأزهر الشريف الوسطي المعتدل.

 

جاء هذا تأكيدًا على النهضة الكبيرة والتطوير الشامل الذي تشهده كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اليوم تلو الآخر. 

إضافة إلى ذلك افتتح رئيس الجامعة معملَ الحاسب الآلي والمكتبة السمعية للطلاب من أصحاب البصيرة، وأشاد رئيس الجامعة بهذه الإنجازات التي تتحدث عن نفسها في كلية من كليات جامعة الأزهر العريقة، كما أشاد بجهود إدارات كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة المتعاقبة بقيادة الدكتور أحمد حسين، عميد الكلية، والدكتور صابر طه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الدايم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والتي نتج عنها حصول الكلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر

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