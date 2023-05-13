نيفين منصور: 5 أصناف للذهب لا ينطبق عليها قرار الإعفاء من الضرائب

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن قرار مجلس الوزراء بـ إعفاء واردات الذهب من الضرائب الجمركية، لمدة 6 أشهر، يعتبر من أفضل القرارات التى تمت في الفترة الأخيرة.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق التوازن بين العرض و الطلب بسوق الذهب.

ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات استثنائية فى أسعار الذهب، وأن هذا القرار سينتج عنه استقرار و توازن، وأن أسعار الذهب ستنخفض.

وأشارت إلى أن المواطنين المصريين بالخارج يحق لهم الدخول بـ الذهب، بأى كمية بعد تطبيق هذا القرارا، وأن الجميع يعلم أن سعر السبيكة الذهبية فى الخارج أرخص بكثير من الموجودة فى الداخل، وبهذا الأمر سيكون هناك توازن فى الأسعار.

وأوضحت أن هناك 5 أصناف للذهب، لا ينطبق عليها قرار الإعفاء من الضرائب وهي: " اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، و شبه الكريمة، و المرسعة على الحلي و المجوهرات".