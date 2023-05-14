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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل يصل الكيلو لـ 350 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأحد

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الأحد  14  مايو  2023، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

 

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تجهّز مفاجأة سارة | الزراعة تستعد لـ عيد الأضحى بأسعار مخفضة .. وعرض الـ30% على اللحوم البلدي بالمنافذ

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280 للكندوز .. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 13 مايو 2023

أسعار اللحوم اليوم 

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو. 

 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 190 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم التشادية 

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصري، بين 140 و160 جنيها للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيها

فيما أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم مرتفعة بسبب الإقبال على الشراء، ودخول موسم عيد الأضحى، وأنه مع عيد الأضحى  من المتوقع أن يصل  سعر الكيلو لـ350 جنيها.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية دولة غير منتجة للحوم حتى يعرف الناس ذلك وأننا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

 
ولفت إلى أننا دولة مستهلكة وكلما استهلكنا أكثر كلما اضطررنا للاستيراد وصرف الأموال، والإنتاج الحيواني في مصر لا يكفينا ولكن نريد أن نتفاءل ولا تتوقع الأسوأ دائما".
 

وأشار إلى أن اللحمة الموجودة بـ أرض مصر لا تكفي، ولذلك نستورد، ولذلك هناك ارتفاع فى الأسعار.



 

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