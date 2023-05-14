عايزة مدرس.. نشطاء التواصل ينتقدون قطعة إملاء امتحان الإعدادية بالفيوم

أثارت قطعة الإملاء الخاصة بامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم للفصل الدراسى الثانى 2022/2023 والتى أجريت اليوم ، جدلا على صفحات نشطاء التواصل الاجتماعى ، وأجمع البعض على أن القطعة صعبة جدا وبحاجة إلى معلم لغة عربية لكى يقوم بإملائها للطلاب.

كلمات القطعة التى وصلت الى 9 همزات

كما انتقد البعض كثرة الهمزات فى كلمات القطعة التى وصلت الى 9 همزات ، وجاءت تعليقات بعض اولياء امور الطلاب ( فى ظنى إنه سؤال مش صعب ومعظمه يتركز على الهمزه وقواعد إملائية أخرى قليلة ) ، ( دى عاوزه شاعر ) ، ( اللى حط الامتحان ضليع فى اللغه العربية ) .

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم ، قد أعربوا عن سعادتهم وفرحتهم بسهولة أمتحان اللغة العربية والتربية الدينية اليوم ، واكدوا بان الامتحان جاء فى متناول الطالب الاقل من المتوسط وأن جميع الاسئلة سهلة والوقت مناسب .

يقول محمد أحمد حمدى طالب بمدرسة الفيوم الاعدادية الحديثة بنيين بمدينة الفيوم ، الحمد لله بأن امتحان اللغة العربية ، جاء سهلا جدا ولم توجد اى شكوى لأى طالب داخل اللجان ، والامتحان كان تحت المتوسط ايضا ولا توجد تكات والتعبير جاء عن موضوعات عن حب الوطن والنحو جاء سهل جدا والاعراب تراكمى والوقت كان مناسبا ، والتربية الدينية كانت أسئلتها سهلة جدا وفى مستوى الطالب العادى.

الامتحان كان سهل والوقت كافى

ويضيف عمرو خالد طالب مدرسة الفيوم الاعدادية الحديثة الامتحان كان سهل والوقت كافى للاجابة على كافة أسئلة الامتحان ، وفى متناول الطالب العادى .

ويقول سيد محمود طالب بمدرسة التوفيق الاعدادية : بان الامتحان كان سهل جدا وفى مستوى الطالب الاقل من المتوسط أيضا ، وقمت وزملائى بحل جميع الاسئلة ، دون اى صعوبة .

من جانب اخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بعدد من اللجان، للوقوف على مدى انتظام اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

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