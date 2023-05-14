أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيه رئاسي لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي باستمرار تطوير هيئة التأمينات لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الرئيس يوجه باستمرار تطوير هيئة التأمينات لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي…

السيسي يوجه بتحسين مستوى خدمة المترو والعمل على توطين التصنيع المحلي لمكوناته

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير الاتصالات يبحث مع شركات ألمانية التعاون والاستثمار فى صناعة الإلكترونيات |صور

اختتم أمس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاءاته فى العاصمة الألمانية برلين؛ حيث عقد اجتماعا مع يورغ شوك نائب الرئيس التنفيذى لمركز منتجات القيادة الآلية شركة "هيلا " Hella المتخصصة فى تصميم وتصنيع المكونات الإلكترونية…

البابا تواضروس: وحدة المصريين أوجدها نهر النيل بصفاته

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم السبت، السفارة المصرية بالڤاتيكان وكان في استقباله السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الڤاتيكان، وطاقم السفارة…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



توجيه عاجل من الحوار الوطني بشأن المحبوسين احتياطيا

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية…

بشرى للمواطنين.. الزراعة تطرح اللحوم والأضاحي خلال أيام بأسعار أقل من السوق

تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال عدة خطوات وإجراءات استباقية قبل الموسم ، وذلك من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كذلك الكثير من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة.

البابا تواضروس يزور موقع استشهاد المسيحيين الأوائل في روما

زار قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له صباح اليوم الكولوسيوم في وسط العاصمة الإيطالية روما، وهو أحد المعالم الأثرية المسيحية الهامة…

استئناف تصدير النحل المصري إلى السعودية

أعلنت وزارة الزراعة تطوير منظومة التتبع الالكتروني للشحنات المُصدرة عن طريق مكتب الحجر البيطري التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولي؛ تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة…

تصنيع الهيدروجين الأخضر.. أبرز 30 تصريحا لـ وزير الزراعة فى واشنطن

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا اشتمل على أبرز محطات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

تراجعت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13 مايو، وذلك بعد انخفاضات متتالية طالت أسعار الأعلاف، حيث سجلت أسعار الأعلاف في الأيام الماضية، تراجعا بقيمة 1000 جنيه و1500 جنيه…

خدمات نموذجية للحجاج المصريين.. بدء استلام أراضي مخيمات مني وعرفات بأمكان متميزة

أكدت شركة “رواف منى” لخدمات الحجاج والتي فازت بالتعاقد مع غرفة شركات السياحة لخدمة حجاج الشركات وذلك في المناقصة التي طرحتها الغرفة على الشركات السعودية لخدمة الحجاج.

منفذان فقط.. الزراعة تكشف عن أماكن حجز الأضاحي (خاص)

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ليبدأ المسلمون فى البحث عن الأضاحي كما حددتها الشريعة الإسلامية، فكل منا يختار ما يناسبه من الأضحية والتي تتنوع ما بين خروف أو جمل أو جاموس أو عجل…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تبدأ من 15 جنيها.. أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لمحطات الوجه البحري

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر منشور لها على فيسبوك، قائمة بأسعار تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد درجة ثالثة مكيفة والتي تنطلق لبعض محطات الوجه البحرى.

القباج تعلن الانتهاء من صرف تعويضات أسر ضحايا حادث «الخارجة - أسيوط»

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد من صرف كافة التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط» الذي أسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين.

حقيقة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.

وزيرة التضامن: حلول واقعية مناسبة لحالات القاطنين بقرية الأطفال "SOS"

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرية الأطفال "SOS" بالقاهرة صباح الجمعة 12 مايو 2023، وذلك بصحبة علاء الدين ارمانوفيتش ممثل الهيئة الدولية لقرى الأطفال sos..