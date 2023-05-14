ميدو يكشف حقيقة طلب أوسوريو استبعاد بعض لاعبي الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بأن الكولومبي خوان أوسوريو، مدرب الفريق الأبيض، لم يطلب الاستغناء عن أي لاعب من الفريق.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الحديث المتداول في وسائل الإعلام بأن أوسوريو طلب استبعاد بعض اللاعبين عار تماما من الصحة" .



وتابع: "أوسوريو لايزال جديدا على الفريق، وحتى الآن لم يقدم لنا أي تقارير بشأن اللاعبين أو تصوره نحو الفريق".



وأتم: "أؤكد بأن حديث وسائل الإعلام غير صحيح وأوسوريو لم يطلب الاستغناء أو استبعاد أي لاعب حتى الآن".

فاز الإسماعيلي على الزمالك 2-1 فى المباراة التى جمتعهما على ملعب الإسماعيلية ، فى الجولة الـ27 من الدوري العام.

وسجل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 37 ،عن طريق إبراهيم نداى من تسديدة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي .

وأحرز أشرف روقا هدف التقدم لـ الإسماعيلي بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 57.

ويتوقف نادي الزمالك في المركز الـ4 برصيد 43 نقطة وارتفع الأسماعيلي إلى النقطة الـ29 في المركز الـ14.