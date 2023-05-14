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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم تمساح ضخم على زائري حديقة مشهورة بأستراليا.. شاهد ماذا حدث

صدى البلد

تعرضت فتاة بالغة من العمر 34 عامًا في منطقة الجذب السياحي Crocosaurus Cove في داروين بأستراليا لهجوم من قبل تمساح ضخم يبلغ ارتفاعه 16 قدمًا.

ليقوم  موظفو الحديقة باصدار "رمز أزرق" ، وهو إنذار طارئ يهدد الحياة ، بينما كانت المرأة تعالج بضربات ضغط.

وأكدت NT WorkSafe ، أن العاملة تعرضت للعض ، وتم فتح تحقيق وأنه على الرغم من أنها لم تكشف عن أي تفاصيل حول خطورة إصابات المرأة،  فقد قالت متحدثة باسم الإسعاف في سانت جون ، إن امرأة تبلغ من العمر 34 عاما نُقلت إلى المستشفى لإصابتها بجروح طفيفة.

وقالت متحدثة باسم Crocosaurus Cove إن  امرأة تبلغ من العمر 34 عاما نُقلت إلى المستشفى لإصابتها بجروح طفيفة.

وتوفر حديقة he park للسائحين فرصة التعرف على التماسيح عن قرب وتجربة تجربة "قفص الموت" حيث يمكنك السباحة مع الأسد.

و كان التمساح Leo من المعالم السياحية الرئيسية للمكان منذ أن انضم إليهم من مزرعة داروين للتماسيح. 

وقال موقع جذب سياحي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا نعتقد أن أي تمساح يقفز لتناول طعام الغداء كما يفعل ليو".

تمساح ضخم جروح طفيفة

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