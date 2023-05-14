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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم ندوة توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والمتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم.

 

 وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

تشييع جثمان ضحية بيارة الصرف الصحي بمسقط رأسه في الشرقية

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية قام فريق التوعية بالشركة بتنظيم ندوة توعوية للعاملين بهندسة ري أبو حماد وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة ، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوة التوعوية شملت أيضا التعريف بالمتغيرات المناخية وآلية التكيف معها بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

أهمية الحفاظ على البيئة استهلاك المياه الإدارة المركزية الحفاظ على البيئة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى المبادرة الرئاسية حياة كريمة المراكز والمدن

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