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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول تنظم حملة توعوية عن استخدامات الغاز الطبيعي عبر تاون جاس

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قامت شركة تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بتنفيذ حملة توعوية عن استخدامات الغاز الطبيعى المختلفة، وأيضا التعرف على متطلبات العملاء مستخدمي الخدمة.

وبحسب منشور للشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قامت بعمل المعاينات المجانية للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالعملاء داخل مقرات السكن فى اطار خطة وضعتها ادارة الشركة لهذا الغرض.

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وأوضح المنشور أن تلك الحملات التوعوية، تأتي فى اطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتوفير الخدمات المميزة المتكاملة للعملاء مستخدمي الخدمة.

وعلى صعيد آخر، تواصل شركة الخدمات التجارية البترولية ”بتروتريد“، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية،  استقبال قراءة غاز المنازل الشهرية للوحدات إلكترونياً للشهر الجاري ولمدة 20 يوما.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة ”بتروتريد“ على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي المنزلي وتطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية  لـ ”التحول الرقمي“ في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوفِّر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

15 طريقة لتسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية ودفع الفواتير  

1 – تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرة من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مُباشرةً على قاعدة البيانات بالشركة.

• يمكن تحميل تطبيق بتروميتر من خلال متجر تطبيقات الهواتف الذكية لجميع الأنظمة:

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.


7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم وبنك الأهلي المتحد).

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– الفروع المميكنة والمتوفرة في:

جنينة مول: الدور الأرضي.

سيتي ستارز: الملحق الثاني -الدور الأول.

محطة شل أوت جاردينيا :CASH SPOT.
 

البترول الغاز الطبيعى استخدامات الغاز الطبيعى وية وزير البترول قراءة عداد الغاز الشهرية

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