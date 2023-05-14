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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تغمده الله برحمته.. هاني حتحوت ينعي شقيق النائب محمد أبو العينين

أحمد أبو العينين
أحمد أبو العينين

قدم الإعلامي هاني حتحوت، العزاء للنائب محمد أبو العينين، في وفاة شقيقه أحمد أبو العينين.

وكتب: "خالص العزاء للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في وفاة شقيقه أحمد أبو العينين مدير عام  سيراميكا كليوباترا، تغمده الله برحمته وعفوه. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدمت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، وجميع العاملين بالقناة والموقع بخالص العزاء والمواساة، للنائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة،  وللأستاذ طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة وللأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أبو العينين إعلامي هاني حتحوت الاعلامي هاني حتحوت النائب محمد أبو العينين سيراميكا كليوباترا

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