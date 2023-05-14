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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوطنية لاستصلاح الأراضي: ربط مصنع إنتاج البطاطس بشبكة الطرق زاد من قيمته

اللواء توفيق سامي
اللواء توفيق سامي توفيق

أكد اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أن الشركة الوطنية حصلت على شهادات جودة في التصنيع، وشهادة جودة في المعامل، وشهادة سلامة الغذاء.


وأضاف "توفيق" أثناء افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، أن ربط  مصنع إنتاج البطاطس بشبكة الطرق القومية زادت من قيمته، مؤكداً أنه كانت هناك معاناة كبيرة من الطرق في العوينات وتوشكى و الفرافرة.

 

وتابع: "وأصبح هناك طرق لا تقل جودة عن الطرق في وجه بحري أو المدن الرئيسية، أصبح المصنع مربوطا بمدينة 6 أكتوبر و ذلك مروراً بالداخلة ثم الفرافرة".

 

الشركة الوطنية إفتتاح مصنع إنتاج البطاطس توفيق سامي توفيق موسم حصاد القمح مدينة 6 أكتوبر

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