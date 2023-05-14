الوطنية لاستصلاح الأراضي: ربط مصنع إنتاج البطاطس بشبكة الطرق زاد من قيمته

أكد اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أن الشركة الوطنية حصلت على شهادات جودة في التصنيع، وشهادة جودة في المعامل، وشهادة سلامة الغذاء.



وأضاف "توفيق" أثناء افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، أن ربط مصنع إنتاج البطاطس بشبكة الطرق القومية زادت من قيمته، مؤكداً أنه كانت هناك معاناة كبيرة من الطرق في العوينات وتوشكى و الفرافرة.

وتابع: "وأصبح هناك طرق لا تقل جودة عن الطرق في وجه بحري أو المدن الرئيسية، أصبح المصنع مربوطا بمدينة 6 أكتوبر و ذلك مروراً بالداخلة ثم الفرافرة".