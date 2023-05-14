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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في الدورة 216 للمجلس التنفيذى لليونسكو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

غادر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الأحد، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمُشاركة في أعمال الدورة (216) للمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 15 مايو الجاري.

ومن المُقرر أن يُلقي الوزير كلمة جمهورية مصر العربية بالجلسة الصباحية، والذي يؤكد فيها على الدعم  الكامل لترشيح د. خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، والذي يأتي نتاجًا استنادًا لمؤهلاته وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، وإسهاماته الكبيرة والقيّمة، على الصعيدين الوطني والدولي، في العلوم والتربية والثقافة، والتي تُعد أيضًا نتاجًا لخبراته المًمتدة لأكثر من 30 عامًا في التدريس الجامعي، والبحث العلمي، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف أنشطته وإسهاماته بالعديد من كُبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر.
 

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وعلى هامش فعاليات المجلس، سيعقد وزير التعليم العالي لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة فى المجلس، خاصًة في مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

ومن ناحية أخرى، سوف يعقد الوزير لقاءات مهمة مع مدير مشروع بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس للاطلاع على اخر مستجدات المشروع وإجراءات تسليم المبنى، حيث يهدف إنشاء "بيت مصر" إلى توفير سكن للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء باريس.

كما سيعقد عدة اجتماعات مع رؤساء الجامعات الباريسية؛ لبحث إنشاء فروع لتلك الجامعات بالقاهرة، وكذلك إنشاء برامج مشتركة مع الجامعات الأهلية والحكومية.

جدير بالذكر، أن المجلس التنفيذى لمُنظمة اليونسكو ينعقد كل 6 أشهر، ويضم 58 دولة من إجمالي 193 دولة عضو بمُنظمة اليونسكو، كما تحظى جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذى منذ عام 1946 بترشيح وتأييد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية، حيث تم إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2021 – 2025، عقب حصولها على 130 صوتًا، وأن إعادة انتخاب مصر لفترات متتالية بالمجلس التنفيذي يمثل اعترافًا دوليًا بدورها الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص.

البحثية والعلمية البحث العلمي الجامعات الخاص

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