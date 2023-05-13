عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح مواقع الجامعات الخاصة والأهلية لتسجيل تحويلات الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بدءًا من صباح اليوم السبت الموافق ١٣ مايو الجاري، على أن يكون التقديم مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية.

txt

التعليم العالي: هيئة الاستشعار تحتضن الأفكار الابتكارية من أجل نمو الاقتصاد الوطني

txt

بالتعاون مع الألكسو .. مصر تنظم ورشة عمل حول المدن المستدامة والذكية

txt

اليوم.. الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا يتقدمون للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية

txt

التعليم العالي توضح موقف طلاب السنة التحضيرية بالجامعات الروسية من القبول بمصر

txt

في هذه الحالة | اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

txt

إجراءات تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل

txt

التعليم العالي في أسبوع| شبكة قومية للبرامج والبحوث البينية.. وضوابط لقبول طلاب السودان وروسيا وأوكرانيا

txt

إعلان نتائج بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية

txt

بيان من التعليم العالي للرد على الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

txt

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعد انفوجراف (س و ج) للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، تيسيرًا على الطلاب.

ويمكن الاطلاع على الانفوجراف من خلال الرابط التالي:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024t1hZtrY8z588xCSybkVJRyZxw967xFgVWyhNijK5gD9itPx73Es8Y9g3baNAS2Kl&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

فخر أفريقيا.. الأهلي الخامس عالميا.. وقفزة تاريخية لبيراميدز في تصنيف الأندية.. شاهد

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

فيفا يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 .. تفاصيل

تصنيف كاف.. خالد بيومي يصدم الزمالك بشأن مونديال الأندية 2025

ترشيحاتنا

أصبح أيقونة.. سوداني يخطف الأضواء من الحرب بالخرطوم |شاهد ماذا فعل

قصة قرية في سويسرا يسكنها 100 شخص مهددة بالدمار لهذا السبب

قناة إسرائيلية: هجوم صاروخي مضاد للدروع أطلق من غزة

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

خدمات نموذجية للحجاج المصريين.. بدء استلام أراضي مخيمات مني وعرفات بأمكان متميزة

100 نفر بالدار وين نروح .. سيدة فلسطينية تستغيث عقب قصف منزلها| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تغفل عنها .. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بعد الإستيقاظ مباشرة؟

شبه بعض.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي وابنتها

اللون والتصميم.. 3 أخطاء أفسدت إطلالة أنغام في حفلها بالكويت

كسول ومرهق.. تناول هذه الأطعمة يحارب التعب المزمن

فيديو

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ