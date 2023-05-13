عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع الألكسو .. مصر تنظم ورشة عمل حول المدن المستدامة والذكية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ورشة عمل حول "المدن المستدامة والذكية" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وذلك خلال الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو 2023، بحضور  السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وأمين الدهمانى بإدارة العلوم والبحث العلمى بالألكسو ممثل المنظمة، د. عصام شحرور خبير فى مجال المدن الذكية ومحاضر بجامعة ليل بفرنسا، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

 

عقدت ورشة العمل برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو).

وفى كلمته، أشار د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف علي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة إلى أن الهدف من ورشة العمل هو إتاحة الفرصة للمسئولين من مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والباحثين للمشاركة في المعارف المكتسبة حول المدن المستدامة والذكية من خلال البحوث التى تم إجراؤها والمشروعات التى نُفذت فى هذا المجال.

وأوضح أن محاور الورشة تتمثل فى: الأنظمة الذكية لإدارة المياه وإدارة الطاقة، والتنقل الذكى، والمدن الذكية ومفهومها، وجمع البيانات ومعالجتها.

txt

اليوم.. الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا يتقدمون للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية

txt

التعليم العالي توضح موقف طلاب السنة التحضيرية بالجامعات الروسية من القبول بمصر

txt

في هذه الحالة | اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

txt

إجراءات تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل

txt

التعليم العالي في أسبوع| شبكة قومية للبرامج والبحوث البينية.. وضوابط لقبول طلاب السودان وروسيا وأوكرانيا

txt

إعلان نتائج بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية

txt

بيان من التعليم العالي للرد على الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

txt

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

txt

تبادل الخبرات.. القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة

txt

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والمركز القومي للبحوث

txt

اليوم.. الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا يتقدمون للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية

txt

التعليم العالي توضح موقف طلاب السنة التحضيرية بالجامعات الروسية من القبول بمصر

txt

في هذه الحالة | اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

txt

إجراءات تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية.. تفاصيل

txt

التعليم العالي في أسبوع| شبكة قومية للبرامج والبحوث البينية.. وضوابط لقبول طلاب السودان وروسيا وأوكرانيا

txt

إعلان نتائج بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية

txt

بيان من التعليم العالي للرد على الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

txt

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

txt

تبادل الخبرات.. القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة

txt

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والمركز القومي للبحوث

من جانبه، نقل أمين الدهماني ممثل منظمة الألكسو تحيات د. محمد ولد أعمر مدير عام منظمة الألكسو، متمنياً لأعمال ورشة العمل النجاح والتوفيق، موجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون المثمر والبناء للإعداد والترتيب لهذه الورشة.

وأكد أن منظمة الألكسو لا تدخر جهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء؛ لبناء قدرات العاملين في كافة المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.

وأضاف ممثل الألكسو أن نمو المدن في جميع أنحاء العالم يتزايد وبمعدلات سريعة، مؤكداً أنه فى ظل استمرار نمو سكان العالم أصبحت المدن تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل فى ارتفاع عدد سكانها بدرجة تفوق قدرتها على استيعاب هذه الزيادة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان بعض المدن حول العالم بحلول عام 2050.

وفي كلمته، أوضح السيد العبسي أنه منذ عدة سنوات ظهر مصطلح المدن المستدامة أو الذكية أو الخضراء بعد إعلان الأمم المتحدة إستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المدينة الذكية والمستدامة هى مدينة مبتكرة تقوم على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من الوسائل التي تعمل على تحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، فضلاً عن القدرة على المنافسة مع ضمان تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

شارك فى فعاليات ورشة العمل ما يقرب من 25 مشاركًا من الجهات التالية: (وزارة الإسكان – وزارة الموارد المائية والرى - وزارة البيئة- جامعة النيل – جامعة القاهرة- جامعة حلوان - المركز القومى للبحوث).

اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة المدن المستدامة والذكية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي البحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

وزارة الشباب تشارك في أولى جلسات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030

للهروب من أحكام جنائية.. مهندس زراعي يستخرج شهادة وفاة لنفسه بالقليوبية

السبكي: مصر تتبنى استراتيجية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بالقطاع الصحي

البداية للسياسة.. انطلاق أولى الجلسات النقاشية من الحوار الوطني غدا

سقوط عصابة بالقاهرة تسرق السيارات وتقطعها لأجزاء لبيعها

القومي للمرأة يطلق المرحلة الأولي من حملة لطرق الأبواب بعنوان بلدى أمانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

بعد الشائعات.. هذه هي الحالة الوحيدة لمشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

سعر ساعة أنغام في الكويت يشعل السوشيال ميديا| رقم صادم

صورة ملكية ترصد 3 أفراد سيحكمون بريطانيا

فيديو

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ