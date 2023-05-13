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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تستعرض فعاليات وأنشطة جامعة الدلتا التكنولوجية خلال شهري مارس وأبريل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  اهتمام القيادة السياسية بدعم خطوات الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تقدم مسارًا تعليميًا سيعمل على تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل؛ للمُشاركة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، خاصة بعد الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات التكنولوجية، وتجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، قدم د. عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، تقريرًا حول أبرز فعاليات وأنشطة الجامعة خلال شهري مارس وابريل 2023.

ووقعت جامعة الدلتا التكنولوجية بروتوكول تعاون مع الكلية العسكرية التكنولوجية، وشركة أوتوترونيك المُتخصصة فى خدمات صناعة السيارات، كما وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى استقبال الجامعي لمسئولي مجموعة العربي للتجارة والصناعة؛ لبحث وتعزيز سُبل التعاون المُشترك بين الجانبين، حيث جاء ذلك في إطار توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة وشركاء الصناعة، تنفيذًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

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وفيما يتعلق بالتعاون الدولي،استقبلت الجامعة وفدًا صينيًا يضم السيد تشانغ هوا تشينغ مستشار العلوم والتكنولوجيا بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية المشتركة، وللاستفادة من التجربة الصينية في المجال التقني والتكنولوجي.

ونظمت الجامعة العديد من الزيارات الميدانية التدريبية لطلابها وأبرزها زيارة إلى شركة اسكرا إميكو التابعة لمجموعة السويدي اليكتريك، ومحطة الزعفرانة، وشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ببنها، وشركة سولار جيت للطاقة المتجددة، شركة LG للتبريد والتكييف، ومصنع الجوهرة لتشكيل المعادن والأدوات الصحية بمدينة السادات، فضلًا عن تنظيم عدد من الزيارات لطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية إلى مجموعة من الورش الخاصة بالأطراف الصناعية التابعة لشركة "ميديكال هوم" وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بين الجانبين.

وشاركت الجامعة في فعاليات المُلتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EDUGATE 2023"" كما نظمت الجامعة ورشة عمل حول مستقبل السيارات الكهربائية بمصر، كما نظم مركز القياس والتقويم بالجامعة ورشتي عمل حول التعريف بمُخرجات وحدة القياس والتقويم، وتنفيذ مؤشرات أداء الخطة الإستراتيجية KPI لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما نظمت محاضرة توعوية بعنوان "خطة الإخلاء في حالات الطوارئ".

وحصلت الجامعة على دعم ٧ مشروعات متميزة وابتكارية من وحدة إدارة المشروعات بالإضافة إلى مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، فضلًا عن فوز الجامعة بمشروع للتأهل للاستمرار بمسابقة حافز الابتكار لعام ٢٠٢٣ من صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى بعنوان "نظام روبوت ذكى لتنظيف الخلايا الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر"، وكذلك فازت الجامعة بتأهيل معملي اختبارات الكابلات الكهربائية والإختبارات الميكانيكية للمواد للاعتماد الدولي.

وفى إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، نظمت الجامعة العديد من الأنشطة الرياضية والفنية ومنها تنظيم دوري لكرة القدم، وتنس الطاولة، ومعرضًا فنيًا، ودورة رمضانية، كما نظمت أسرة طلاب من أجل مصر حفل تكريم لبعض الأمهات المثاليات للطلاب وعدد من منتسبي الجامعة؛ تقديرًا لدور الأم العظيم وتكريمًا لها.

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