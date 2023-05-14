عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي للشباب بـ«اتحاد نقابات عمال مصر» بالزقازيق.. الخميس المقبل

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته تدر عليه دخلاً ثابتاً يُساهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشرقية في تنظيم الملتقيات التوظيفية التي تهدف إلى التصدي لظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب تساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والأسري وتوفير حياه أفضل للمواطنين.

وفي هذا الإطار أشار المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى قيام وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمديرية والمدعومة من مشروع قــوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشرقية وعدد من الشركات والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص بتنظيم ملتقى توظيفي موسع لتشغيل أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 بمقر الاتحاد بشارع مدير الأمن أعلى الصالون الأخضر بالزقازيق من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثالثة بعد الظهر وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الشرقية.

 

تنظيم ندوة توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه بالشرقية

وأضاف وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية أن الشركات والمنشآت الصناعية المشاركة بالملتقي سوف تمنح الشباب مرتبات متميزة مع تأمين اجتماعي وصحي وحوافز بالإضافة إلى توفير سكن للشباب المغترب ووسيلة انتقال مجانية ومزايا متنوعة لافتا الي أنه يمكن التسجيل للحضور بالملتقي علي الرابط التالي..

https://forms.gle/58iWsxKeKSYX6Tb88

الاتحاد العام لنقابات عمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق القطاع الخاص الملتقي التوظيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

ضربة موجعة للمتلاعبين بأسعار الذهب.. ماذا فعلت البورصة المصرية؟

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

بعد صراع مع المرض تحمله صابرًا محتسبًا.. أبو العينين ينعي شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

القصير: 7.5 مليار دولار إجمالي صادرات المنتجات الزراعية.. فيديو

ناجح إبراهيم محذرا: إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز مدخل للمطالبة بحقوق المثليين

إشارة قوية.. شولتز يستقبل زيلينسكي بدعم كبير لأعوام قادمة

وصول سفن الخدمات البحرية لميناء بورسعيد لإطلاق عملية التموين خلال أيام

الرئيس السيسي يستمع للشرح التفصيلي لعدد من المشروعات بشرق العوينات|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة الوعي بالسرطان.. سيدة تشارك تجربتها واكتشافه بالمصادفة.. إليك القصة كاملة؟

طريقة عمل صوص البافلو المستخدم مع أجنحة الدجاج

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر جمال ونضارة بشرة جومانا مراد؟

تنقذ الملايين من السرطان ..قصة حصول مصرية باليابان على أفضل رسالة دكتوراه

فيديو

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ