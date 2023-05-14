أردوغان وزوجته يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة التركية.. فيديو

أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في أحد مراكز الاقتراع بإسطنبول.

وأكد أردوغان أن عملية التصويت جارية ولم يسجل أي مشكلات في عموم البلاد.

ودعا أردوغان الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع بكثافة والمشاركة في هذا الحدث الوطني.

وأشار الرئيس التركي إلى أن التصويت جار في المناطق المنكوبة بالزلزال بشكل طبيعي.

وقال: “إن استمرار التصويت حتى غلق صناديق الاقتراع سيظهر قوة ديمقراطيتنا”

على الجانب الآخر، أدلى مرشح تحالف الشعب المعارض كمال كيليتشدار أوغلو بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال في تصريحات هامة: "أعلم أننا جميعا قد اشتقنا للديمقراطية، والربيع سيأتي لهذه البلاد".

وأضاف: "أشكر كل من توجه للصناديق وأدلى بصوته".

وبدأت عملية التصويت في عموم تركيا الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي.

ويدلي الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات واختيار 600 نائب، وسط أجواء من التنافس الشديد بين الأحزاب والمرشحين.

وسيصوت في الانتخابات الحالية 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا، من بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا لأول مرة.